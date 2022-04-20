Москва, , 14:29 — REGNUM Япония – страна, которая критически зависит от импорта ресурсов, так как сама на них бедна, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономическая модель этой страны много десятилетий – это закупка ресурсов, их переработка, а затем – производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

Неудивительно, что в кризис, потребность в сырье, топливе и продовольствии растет и Япония экспортирует больше товаров.

Тем более, что Россия – ближайший сосед Японии, и между двумя странами логистика вполне удобная.

Машиностроительное оборудование здесь – лишь дополнительный штрих, который показывает, что многолетние мифы о России, как о стране, которая не производит продукцию с высокой добавленной стоимостью, а только её импортирует, и мифы о Японии, как об источнике такой продукции – одинаково несостоятельны в 2022 году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт товаров из России в Японию в 2021 финансовом году, который завершился 31 марта 2022 года, увеличился на 68,5% и составил 1,83 трлн иен ($14,15 млрд).

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