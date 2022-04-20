Мумбаи, Индия, , 14:33 — REGNUM Новейшую дизель-электрическую субмарину Vagsheer, построенную на базе французского проекта Scorpene, спустили на воду в индийском Мумбаи. Об этом сообщило 20 апреля министерство обороны Индии.

Индийская подводная лодка INS Kalvari Indian Navy

Подлодку построили на верфях государственной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited. После спуска на воду она в течение года будет проходить ходовые испытания, а затем войдёт в состав индийских ВМС.

Vagsheer — шестая и последняя субмарина класса Kalvari. Индия строила их вместе с французской компанией Naval Group.

Как сообщало ИА REGNUM, эти подводные лодки способны вести борьбу с надводными кораблями и другими субмаринами, собирать разведывательную информацию, устанавливать мины и наблюдать за акваторией. На вооружении субмарин имеются противокорабельные ракеты Exocet SM39 и противоторпедные системы C303/S. В феврале текущего года пятая субмарина этого класса Vagir приступила к ходовым испытаниям.

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