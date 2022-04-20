В Индии спустили на воду шестую субмарину класса Kalvari
Мумбаи, Индия, 20 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Новейшую дизель-электрическую субмарину Vagsheer, построенную на базе французского проекта Scorpene, спустили на воду в индийском Мумбаи. Об этом сообщило 20 апреля министерство обороны Индии.
Подлодку построили на верфях государственной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited. После спуска на воду она в течение года будет проходить ходовые испытания, а затем войдёт в состав индийских ВМС.
Vagsheer — шестая и последняя субмарина класса Kalvari. Индия строила их вместе с французской компанией Naval Group.
Как сообщало ИА REGNUM, эти подводные лодки способны вести борьбу с надводными кораблями и другими субмаринами, собирать разведывательную информацию, устанавливать мины и наблюдать за акваторией. На вооружении субмарин имеются противокорабельные ракеты Exocet SM39 и противоторпедные системы C303/S. В феврале текущего года пятая субмарина этого класса Vagir приступила к ходовым испытаниям.
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