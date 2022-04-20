Эн-Насирия, Ирак, , 14:36 — REGNUM Министерство обороны Ирака сообщило о гибели высокопоставленного офицера, который попытался урегулировать межплеменной конфликт на юге страны. Об этом 20 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Армия Ирака

По данным журналистов, инцидент произошёл утром в среду, 20 апреля, в провинции Ди-Кар.

Отмечается, что два местных племени вступили в вооружённый конфликт за обладание спорными территориями. Стороны конфликта заблокировали транспортное сообщение по местным дорогам, а также заняли несколько административных зданий.

Попытка местных служб безопасности примирить стороны конфликта привела к гибели старшего офицера оперативного командования армии Ирака в провинции Ди-Кар. В район инцидента стягиваются дополнительные армейские соединения.