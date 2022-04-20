Стокгольм, 20 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Якобу Валленбергу, одному из самых богатых жителей Швеции и представителю одной их самых знаменитых скандинавских семей, предлагается заменить Фредрика Перссона на посту председателя Союза предпринимателей Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-релиз профильной организации 20 апреля сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

«Для меня большая честь быть номинированным на пост нового председателя Союза шведских предпринимателей», — говорится в сообщении Валленберга для журналистов.

В настоящее время Валленберг занимает должность председателя инвестиционной компании Investor, а также вице-председателя ABB, Ericsson и Patricia Industries и других крупных скандинавских компаний.

Официально голосование по утверждению Валленберга на пост Союза шведских предпринимателей состоится 19 мая.