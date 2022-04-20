Джакарта, 20 апреля 2022, 14:26 — REGNUM Присутствие в озере Тоба в Индонезии рыбы под названием «Красный дьявол» все больше беспокоит местных рыбаков, сообщает CNN Indonesia.

Озеро Тоба. Индонезия
Озеро Тоба. Индонезия
Colourportal

Хищная рыба «Красный дьявол» быстро размножается, поэтому популяция крупнейшего озера в Индонезии сокращается.

«Мы просим службу рыболовства уничтожить их, чтобы не беспокоить тилапию, золотых рыбок и других рыб в изначальной среде обитания озера Тоба. Это хищные рыбы, они едят их всех», — заявили в парламенте провинции Северная Суматра.

В Ведомстве подозревают, что кто-то выпустил эту хищную рыбу в озеро Тоба, потому что это не её среда обитания. Присутствие «Красного дьявола» в озере может нанести ущерб рыбной экосистеме Тоба.

Губернатор Северной Суматры Эди Рахмаяди заявил, что шаги по разрешению вопроса о существовании этой хищной рыбы будут обсуждаться на уровне властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия полностью поддерживает Индонезию по трем приоритетным вопросам форума G20.

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