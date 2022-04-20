Джакарта, , 14:26 — REGNUM Присутствие в озере Тоба в Индонезии рыбы под названием «Красный дьявол» все больше беспокоит местных рыбаков, сообщает CNN Indonesia.

Озеро Тоба. Индонезия Colourportal

Хищная рыба «Красный дьявол» быстро размножается, поэтому популяция крупнейшего озера в Индонезии сокращается.

«Мы просим службу рыболовства уничтожить их, чтобы не беспокоить тилапию, золотых рыбок и других рыб в изначальной среде обитания озера Тоба. Это хищные рыбы, они едят их всех», — заявили в парламенте провинции Северная Суматра.

В Ведомстве подозревают, что кто-то выпустил эту хищную рыбу в озеро Тоба, потому что это не её среда обитания. Присутствие «Красного дьявола» в озере может нанести ущерб рыбной экосистеме Тоба.

Губернатор Северной Суматры Эди Рахмаяди заявил, что шаги по разрешению вопроса о существовании этой хищной рыбы будут обсуждаться на уровне властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия полностью поддерживает Индонезию по трем приоритетным вопросам форума G20.

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