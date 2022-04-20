Москва, , 14:26 — REGNUM Число доноров крови в Москве увеличивается. Об этом 20 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Доноры крови Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня в России — Национальный день донора. Спасибо всем, кто помогает спасать жизни», — написал глава города.

Собянин отметил, что в 2021 году кровь и её компоненты в столице сдали свыше 105 тыс. человек. Причем 44 тыс. граждан стали донорами впервые. Помимо крови жители Москвы активно сдавали антиковидную плазму после вакцинации от COVID-19 или перенесённого заболевания.

«Продолжаем развивать столичную службу крови. В частности, в конце прошлого года в Морозовской больнице заработал первый в стране центр детской трансфузиологии», — добавил мэр столицы.

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