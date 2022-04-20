Омск, 20 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сложный период — то самое время, чтобы заняться максимальной оптимизацией для поддержки бизнеса. За три месяца реализации нацпроекта «Производительность труда» омскому предприятию Сибирский комбинат хлебопродуктов удалось на 27% увеличить объемы переработки при производстве геркулесовых хлопьев, сообщаетсайт правительства региона.

Сайт правительства Омской области Сибирский комбинат хлебопродуктов увеличил объемы производства

Предприятие занимается производством муки, крупы (горох, перловая и манная крупы, геркулес) и комбикормов. Компания также предоставляет услуги по хранению зерна.

«На первоначальном этапе мы скептически относились к проекту. Думали, что все умеем и знаем. Оказывается, что не так все просто. Нам показывают скрытые возможности поиска новых решений, новых подходов и увеличения производительности без каких-то колоссальных затрат на модернизацию.

Это очень здорово, и я думаю, что другим предприятиям надо на это обратить внимание и попробовать участвовать в программе. Самая главная задача для нас — это как увеличение производительности, так и снижение себестоимости производства», — отметил генеральный директор «Сибирского комбината хлебопродуктов» Илья Баринов.

Он также отметил, что компания готова не только обеспечить потребности российского рынка, но и нацелена на экспорт в страны Центральной Азии.

«Сибирский комбинат хлебопродуктов» приступил к внедрению инструментов бережливого производства в декабре прошлого года. Помогают организации в оптимизации процессов эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Руководством предприятия совместно с экспертами ФЦК выбран производственный участок для оптимизации — это цех по производству круп. В течение шести месяцев его планируют довести до эталонного состояния. Оптимизируют процессы эксперты ФЦК совместно сотрудниками компании.

«На первом этапе мы провели диагностику, изучили потери. Изначально увидели, что оборудование недозагружено. Провели определенные работы по оптимизации. В результате производительность переработки овса в хлопья увеличили с 800 килограммов в час до тонны 100 килограммов», — поделился руководитель проекта Федерального центра компетенцийАлександр Трифонов.

«Хочется верить, что мы будем иметь промышленную элиту, которая будет производить качественные товары не только для россиян, но и экспортоориентированное импортозамещение в другие страны и роль гражданского общества в этом как никогда велика.

Мы должны говорить, чем гражданское общество может помочь, как помочь и как сделать так, чтобы в России была развита самодостаточная экономика», — отметилпервый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Илья Семин.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда», на предприятиях-участниках снижаются объемы незавершенного производства и протекания процессов, увеличивается выработка.