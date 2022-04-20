Брюссель, , 15:15 — REGNUM Девять лет со дня подписания первого Брюссельского соглашения между Сербией и Косово исполнилось 19 апреля 2022 года. Премьер-министр Косово Хашим Тачи и его сербский коллега Ивица Дачич 19 апреля 2013 года при посредничестве ЕС подписали 15 пунктов соглашения о нормализации отношений между двумя республиками.

Встреча Александра Вучича и Хашима Тачи President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение содержит пункты об учреждении Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово и расформировании сербских параллельных властных структур на севере Косово. Оба пункта не были реализованы.

Ассоциация сербских муниципалитетов должна была играть роль наблюдателя и представителя сербских интересов, однако была бы открыта для вступления новых муниципалитетов Косово.

Соглашение предусматривало включение полицейских структур Косово в полицию Косово и переход работников сербских силовых структур на севере Косово в косовские силовые структуры.

Четыре муниципалитета с сербским большинством — Северная Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавич — должны иметь общего регионального полицейского коменданта сербской национальности, назначенного МВД Сербии.

Стороны договорились не блокировать евроинтеграцию друг друга.

В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения. Создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово было заблокировано Конституционным судом Косово. Политическая партия косовских сербов «Сербский список» в ноябре 2021 года пообещала отказаться от сотрудничества с Приштиной и участия в косовских властных структурах до того момента, пока правительство и парламент Косово не предпримут шагов по обсуждению и созданию Ассоциации, однако не выполнила своей угрозы.

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