Стокгольм, , 14:38 — REGNUM 18 апреля сотрудники Полиции Швеции объявили, что собирают видео- и фотофайлы, на которых запечатлены акты насилия в ходе массовых беспорядков, прошедших в стране в период пасхальных выходных. Уже к 20 апреля через веб-сайт Полиции правоохранителям было отправлено около 2000 файлов, и материалы продолжают поступать, передает телеканал SVT.

Шведская полиция (сс) Håkan Dahlström

«Пока что мы очень довольны результатами», — прокомментировала в интервью SVT представитель Полиции Швеции Карина Скагерлинд.

Напомним, что волна насилия захлестнула шведские города после того, правый датский экстремист и его сторонники провели акции по публичному сожжению Корана.

Как отметила Скагерлинд, такие по-настоящему народные методы охраны порядка шведские полицейские переняли у своих британских коллег, которые в случае серьезных беспорядков просили неравнодушных граждан фиксировать все акты вандализма и насилия на телефоны и отправлять информацию в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Умеренные» призвали министра юстиции Швеции извиниться перед полицейскими