Ярославль, 20 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области хорошо изучил ситуацию в регионе и понимает всё, что сейчас происходит. К такому выводу пришла исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин по итогу отчёта Михаила Евраева за 2021 год в Ярославской областной думе. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Наталья Линдигрин считает, что выступление перед депутатами стало своего рода программой дальнейшей работы главы региона.

«Видно и социальную ориентированность данного отчёта, видно то, что очень многие вопросы, которые он поднял в этом отчёте, они касаются напрямую людей, их нужд, их запросов, их проблем. Поэтому я думаю, что, во всяком случае, даже если это не планировалось, этот отчёт можно вполне использовать как предвыборную программу. Выполнены все льготные обязательства, индексировались меры поддержки, повышалась зарплата ряду категорий бюджетников. То, что добивались выделения федеральных средств опять-таки и на социальные обязательства, и на ремонт тех же дворов. Направлялись деньги на покупку жилья сельским врачам. Безусловно можно сказать, что это повышенная социальная ориентированность исполнения своих обязательств», — пояснила эксперт.

Отдельно Наталья Линдигрин подчеркнула то, что в отчёте были учтены и нынешние реалии с наложенными на РФ санкциями Запада, что также можно поставить в заслугу Михаилу Евраеву.