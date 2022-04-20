Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил министра обороны России Сергея Шойгу представить к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. Соответствующее письмо направлено в министерство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

В письме глава региона отметил, что российские военнослужащие мужественно выполняют задачи в ходе специальной военной операции на Украине, продолжая дело дедов в борьбе с нацизмом. В рядах ВС России в боевых действия принимают участие военные из Бурятии.

«Ярким примером мужества и отваги являются смелые и решительные действия командира мотострелкового взвода Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ, лейтенанта Цыдыпова Балдана Баировича», — говорится в письме.

30 марта мотострелковый батальон, в составе которого находился офицер, попал в засаду украинских националистов, сопровождавшуюся артобстрелом. В результате в критическом положении оказалась колонна Тацинской танковой бригады — были подбиты шесть танков и три БМП.

Получив тяжёлую контузию в результате попадания в свою боевую машину пехоты, Цыдыпов сумел развернуть БМП вдоль дороги и встречным огнём подбил бронетехнику противника. Когда закончился боекомплект, он автоматом выбил заклинивший люк и вытащил двух раненных подчинённых. Со своим земляком Артёмом Дагбаевым, они приняли неравный бой, заняв круговую оборону.

«В ходе боя погиб, истекая кровью, отстреливавшийся рядом Артём Дагбаев. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавших такого упорного сопротивления противника образовалось замешательство, командир взвода Цыдыпов Б. Б. отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев. Бой продолжался два часа, молодой командир мужественно отражал все атаки значительно превосходящих сил противника», — цитирует Цыденов отчёт военных.

По итогам боя лейтенант Цыдыпов лично уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. Кроме того, благодаря его грамотным действиям были спасены жизни более 150 сослуживцев. С поля боя Балдана вынесли в бессознательном состоянии его товарищи, после чего вертолётом доставили в госпиталь в Гомеле. В настоящее время он проходит лечение в Российской военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», Улан-Удэнское отделение РОО «Женщины Бурятии», реготделение «Союза женщин России» и другие общественные организации начали сбор подписей для присвоения бойцу звания Героя России.

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