Омск, , 14:24 — REGNUM Транспортная компания «Омскоблавтотранс» с 22 апреля возобновляет автобусные пассажирские маршруты в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омской области.

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Сообщается, что автобусы из Омска будут ходить в Павлодар и Петропавловск. С 23 апреля начнёт работать маршрут до Кокчетава.

Сообщается, что возобновление маршрутов стало возможным после того, как Казахстан открыл сухопутные границы.

Напомним, Казахстан открыл сухопутную границу для граждан России с 11 апреля. Но им нужно будет предъявляет результаты ПЦР-теста на коронавирус. Для казахстанских граждан такого требования нет.

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