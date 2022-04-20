Рязань, 20 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 112 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в федеральном оперативном штабе. Поступили в больницы 20 человек.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 118 593 носителя инфекции. Справились с заражением 113 569 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода, всего от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 3 347 пациентов.