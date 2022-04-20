Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Уже 57% жителей Швеции хотят, чтобы их страна подала заявку на вступление в НАТО, что на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Demoskop, опубликованные 20 апреля газетой Aftonbladet.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, опрос показывает явные изменения среди избирателей, голосующих за «Социал-демократов». Среди них процент сторонников вступления в НАТО за месяц увеличился с 29 до 41%. Это связано с тем, что сама партия «Социал-демократов» постепенно начинает менять свою позицию по этому вопросу.

Аналогичную тенденцию можно увидеть и среди сторонников «Шведских демократов», хотя и не такую выраженную. 65% респондентов, голосующих за партию, хотят, чтобы Швеция вошла в НАТО.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 14 по 19 апреля, приняли участие 1 177 человек.