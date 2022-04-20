Курск, 20 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 48 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

20 апреля выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 090 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 109 тыс. 941 пациент, в том числе 236 – за последние сутки.

Всего скончались 2437 человек. Подтверждено два новых летальных случая.