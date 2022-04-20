* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:20 — REGNUM Бывший посол Ирана в Афганистане Абульфазл Зохреванд заявил, что прогремевшие 19 апреля взрывы в Кабуле стали ещё одним признаком некомпетентности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Эти взрывы произошли в районе проживания хазарейцев, и инцидент показывает, что развитие ситуации в Афганистан не движется в направлении мира», — прокомментировал он информационному агентству ISNA.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что в результате трёх взрывов в западной части Кабула погибло шесть человек, но, по некоторым данным, число жертв составляет от 20 до 30 человек.

«Ситуация в Афганистане ухудшается серией взрывов и столкновений, и это ещё раз показало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут эффективно управлять Афганистаном», — заявил бывший посол Ирана.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что благодаря им в Афганистане была установлена безопасность.

Но бывший посол Ирана сказал, что задача правительства заключается в обеспечении безопасности своего народа, добавив: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не смог обеспечить безопасность народа Афганистана, но и уберечь жизни людей».

Зохрехванд считает, что гибель людей не имеет большого значения для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как мне кажется, не беспокоит то, что афганский народ разочаровывается в них и мигрирует из Афганистана; они, наверное, думают, что легче управлять малонаселенной страной», — сказал он.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Бывший посол Ирана сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, обвинят в теракте ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другие группировки: »Реальность такова, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является однородным движением, в нём есть разные фракции, от экстремистов до салафитов и сторонников «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У группы нет чётких перспектив деятельности».