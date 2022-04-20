Москва, , 14:20 — REGNUM Блокировку посольств стран, в которых совершаются такие действия в отношении России, допускает Москва. Об этом 20 апреля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

Как напомнил замглавы МИД России, счета российских диппредставительств были заблокированы в нескольких странах.

«Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут», — пояснил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что у властей России нет целей запретить въезд на российскую территорию журналистов из Европейского союза, такие ограничения могут быть только ответными.