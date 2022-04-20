В МИД России допустили возможность ответной блокировки счетов посольств
Москва, 20 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Блокировку посольств стран, в которых совершаются такие действия в отношении России, допускает Москва. Об этом 20 апреля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Как напомнил замглавы МИД России, счета российских диппредставительств были заблокированы в нескольких странах.
«Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут», — пояснил Иванов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что у властей России нет целей запретить въезд на российскую территорию журналистов из Европейского союза, такие ограничения могут быть только ответными.