Москва, , 14:19 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла закон о раскрытии налоговой тайны, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправками предусматривается, что не будет являться разглашением налоговой тайны представление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это указанного налогоплательщика (плательщика страховых взносов).

По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.

Согласие направляется в налоговый орган в электронной форме. Формат и порядок направления согласия, порядок представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу в электронной форме будет утверждаться ФНС России.

Кроме того, в связи с введением оплаты в рублях, например, на газ, предоставляется возможность вставать на налоговый учет в удаленном формате.

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