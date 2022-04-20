София, 20 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прибыл в Болгарию с рабочим визитом. Об этом 20 апреля сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, в Софии он встретится с болгарским министром обороны Драгомиром Заковым и главкомом обороны страны Эмилом Эфтимовым.

В ходе соответствующих переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с усилением обороны восточных границ Североатлантического альянса, а также увеличение присутствия международного натовского контингента на территории Болгарии.

Ранее болгарский президент Румен Радев выступил в поддержку инициативы размещения дополнительных сил НАТО на крупнейших военных базах страны.