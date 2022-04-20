Ульяновск, , 14:19 — REGNUM В Ульяновске произошло ЧП в одной из школ, где эвакуированы учащиеся. Причиной стал перцовый баллончик. Об этом сообщает мэрия областного центра.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 20 апреля в городской школе № 50. По данным администрации, на первом этаже распылили перцовый баллончик.

После происшествия были эвакуированы школьники и педагоги, вызваны спасатели и медики. В мэрии отмечают, что всех детей осмотрели врачи, их «здоровью ничего не угрожает».

«Занятия в школе продолжены в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2022 года в Ульяновске приостановили работу детского сада на улице Ливанова из-за угрозы падения строительного крана.

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