Стокгольм, , 14:24 — REGNUM Представитель главной оппозиционной партии «Умеренные» по правовой политике Йохан Форссел требует, чтобы министр юстиции Швеции Морган Йоханссон извинился перед полицейскими, присутствовавшими на месте массовых беспорядков и уличного насилия, которое наблюдалось в ряде шведских городов в течение пасхальных выходных. Об этом 20 апреля сообщила газета Expressen.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

Комментарии Форссела поступили после того, как министр юстиции Йоханссон сказал в интервью новостной службе TT, что проблема полицейских, когда они противостоят вандалам на улицах, не заключается в нехватке ресурсов.

Форссел назвал слова Йоханссона «непонятным заявлением», отметив, что в конечном итоге именно министр юстиции несет ответственность за то, что полиция было достаточно многочисленна.

«Морган Йоханссон должен извиниться перед всеми полицейскими, которые рисковали жизнью во время этих беспорядков», — предложил официальный представитель «Умеренных».