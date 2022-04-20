Криптовалюта

Москва, 20 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В условиях все возрастающего санкционного давления на России возникает вполне естественная проблема: объединение трансграничного торгового оборота единой системой расчетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Как бы не относиться к долларам и евро, именно эти денежные символы сводили, и до сих пор сводят, к единому знаменателю большую часть мировых экономических связей. Конечно, репутация, традиционных для международных платежей валют, в значительной степени подорвана.

Однако, страны-партнеры России по внешнеэкономической деятельности, так или иначе, все встроены в мировую хозяйственную сеть. Даже при сохранении лояльности по отношению к нашему государству они вынуждены считаться со сложившимися экономическими связями и контрактными обязательствами.

Заинтересованность в сотрудничестве с нашим государством со стороны деловых кругов многих стран исключительно велика. Это не только представители Евразийского союза, а так же индийского и китайского бизнеса, но и предприниматели из Средиземноморья, арабского мира, Африки и даже «оппортунисты» (в хорошем смысле) из ЕС.

Задача России состоит в том, чтобы увязать это наметившее экономическое (и, возможно в дальнейшем, политическое единство) объединение, системой расчетов, удобной и безопасной для всех.

Огромный шаг в этом направлении был сделан, предложением перевода платежей на рублевую основу или посредством использования национальных валют. В рамках товарооборота по поставкам продукции, производимой непосредственно в странах-участниках этого взаимодействия, процесс отказа от долларов и евро может идти достаточно быстро.

В то же время, перестройка логистической структуры российского хозяйства, предполагает использование дружественных нам территорий для импорта, пока еще необходимых для нашей экономики, товаров из государств, намеренно или вынужденно, присоединившихся к антироссийской кампании.

Оплата же транзита или агентов этих поставок, в ряде случаев оказывается нецелесообразной ни в рублях, ни в национальной денежной единице. Тоже, гораздо в большей степени, относится к европейцам и американца, дорожащим сложившимися связями с нашей страной.

Сохранение анонимности конечного покупателя и возможность конвертации полученных средств в одну их ведущих валют мира, для этих предпринимателей выходит на передний план. Например, наша мебельная промышленность крайне зависит от поставок фурнитуры из Италии и Германии.

Заводы этих же производителей находятся и в Китае, что создает возможность сохранения прямых поставок. Эта возможность должна быть поддержана адекватной системой платежей.

В этом смысле, использование криптовалют для внешнеэкономических расчетов выглядит, как вполне обоснованный способ обеспечения международного торгового оборота. Данная форма, предполагающая анонимность контрагентов, позволила бы поддержать цепочки поставок в Россию необходимой продукции.

Конечно, это предполагает изменения подхода к частным цифровым деньгам со стороны экономического и финансового управленческих блоков нашей страны, которые, вполне обоснованно, возражают против использования крипты в качестве средства платежа.

Однако, экономическая целесообразность, диктует свои законы. Если невозможно закрыть расчеты рублями, юанями, рупиями и т.п. необходимо использовать иные формы обеспечения сделок.

В сложившихся условиях, криптовалюта является оптимальным вариантом в тех ситуациях, когда невозможно использование национальных валют дружественных нам стран.

Конечно, по мере все более широко развития системы международных расчетов, свободной от долларов и евро, крипта будет вытеснена национальными денежными единицами или одной из них, почему бы не рублем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.

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