Стокгольм, , 14:27 — REGNUM Бывший министр юстиции Швеции Тумас Бодстрём категорически выступает против заявлений нынешнего министра юстиции Моргана Йоханссона, который сказал, что правый датский экстремист Расмус Палудан имеет конституционное право выражать свое мнение в демократическом обществе. Об этом Бодстрём заявил в подкасте, опубликованном на сайте radioplay. se.

Стокгольм. Швеция

«Он совершенно не прав, и делать такие заявления является невежеством, потому что в законе «Об общественном порядке» прямо указано, что нельзя выдавать разрешение на проведение акций, если это может вызвать проблемы», — заявил Бодстрём.

По его словам, у Полиции Швеции есть все возможности не разрешать акции, потому что они сопряжены с большим риском насилия. Более того, когда Палудан и его сторонники сжигают копии Корана, они целенаправленно провоцируют общественные беспорядки, чтобы потом обвинить мусульман в насилии.

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