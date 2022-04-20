Москва, , 14:15 — REGNUM Россия и Армения столкнутся с общими вызовами. Об этом 20 апреля на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«В текущей ситуации у нас появляются общие вызовы, но есть еще и возможности, которые нужно зарегистрировать и как бы попытаться использовать их», — сказал он.

Пашинян сообщил, что накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Они договорились сделать межправительственный совет Армении и России основной площадкой по достижению двусторонних договоренностей.

Армянский премьер-министр поблагодарил правительство России за помощь республике в вопросах продовольственной безопасности. Он также выразил надежду, на рост товарооборота между странами.