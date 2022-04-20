Актанышский район, Татария, , 14:27 — REGNUM Первый участок скоростного транспортного маршрута «Казань — Екатеринбург» введут в эксплуатацию в этом году в Татарии. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Шестикилометровый (км 1155 — км 1161) участок трассы М-7 «Волга» отремонтируют в Актанышском районе республики. Дорожникам предстоит расширить проезжую часть с двух до четырех полос. Дорожное полотно усилят методом холодной регенерации с использованием отфрезерованного материала. Поверх основания из асфальтогранулобетона уложат три слоя асфальтобетона общей толщиной 19 см, подобранного с учетом интенсивности движения и особенностей климата.

Также на данном участке приведут в порядок пересечения с второстепенными и примыкающими к ним дорогами, укрепят разделительную полосу и обочины, отремонтируют четыре водопропускные трубы и устроят кюветы. На участке для безопасности дорожного движения появятся 16,9 км барьерного ограждения, дорожные знаки, термопластиковая разметка.

Завершить работы намерены осенью.

ИА REGNUM напоминает, строительство скоростного маршрута «Казань — Екатеринбург» ведется по поручению президента России Владимира Путина. Он станет продолжением трассы М-12. Протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, из них 305 км пройдет по территории Татарии.

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