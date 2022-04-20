Стокгольм, 20 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Магнус Кристианссон, старший преподаватель Шведской военной академии, считает, что вооруженные силы (ВС) Швеции уже практически адаптировали всю свою оборону к стандартам НАТО. Поэтому вступление страны в состав альянса не будет каким-то большим шагом с точки зрения военной стратегии. Об этом он рассказал 20 апреля в эфире телеканала SVT.

Швеция

«Но с точки зрения политики и самоидентификации это гигантский шаг», — признался эксперт.

«В чем интерес НАТО принять к себе Швецию и Финляндию?» — спросила ведущая.

«Это будут последние две части головоломки в плане НАТО по обороне Балтийского моря. Если вы посмотрите на ситуацию сейчас, три балтийских государства — это огромное взятое на себя обязательство. Их защита затрагивала бы Швецию либо в воздухе, либо на какой-то другой части территории», — ответил Кристианссон.