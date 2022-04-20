Москва, , 14:14 — REGNUM Россия в ходе спецоперации на Украине будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. Об этом 20 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главе государства задала вопрос двенадцатилетняя Диана Красовская, которая восемь лет назад покинула Луганск и переехала в Севастополь. Она сообщила, что не любит и боится даже взрыва воздушных шариков из-за постоянных взрывов в родном Луганске, после чего она прочла Путину и гостям стихи. Российский лидер поблагодарил девочку за патриотичные стихи.

«Мы будем действовать последовательно и добьёмся — на Донбассе жизнь нормализуется. И она будет не озабочена, так же как и… в твоей жизни в Севастополе», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.