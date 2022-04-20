Республика Коста-Рика, , 14:22 — REGNUM Правительственный совет Коста-Рики 19 апреля постановил создать группу для постоянного мониторинга кибератак после того, как хакеры из группы Conti взломали сервера министерства финансов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Злоумышленники совершили атаку на сервера министерства в ночь на 18 апреля. Им удалось похитить более терабайта баз данных, переписок и внутренних документов. Сразу после атаки Conti опубликовали заявление, в котором пообещали раскрыть «тайны министерства», так как «министр не может сам объяснить налогоплательщикам, что происходит». В обмен на молчание хакеры потребовали у правительства 10 миллионов долларов.

В ответ на это правительство Коста-Рики приняло меры по предотвращению подобных утечек в будущем, а также порекомендовало частным компаниям усилить меры предосторожности. Хакеры, в свою очередь, обещали не останавливаться на данных одного министерства. Свои обещания они подкрепили публикацией в Твиттере информации из десяти украденных документов.

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