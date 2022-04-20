Владимир, , 14:13 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 36 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

20 апреля выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом – на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 984 случая заражения.

После выздоровления выписаны 144 тыс. 656 пациентов, в том числе 263 – за последние сутки.

За весь период скончались 3422 человека. Подтверждено три новых летальных случая.