Амман, , 14:22 — REGNUM Король Иордании Абдалла II вернулся в страну после операции, перенесённой в одной из больниц Германии. Об этом сообщает Jordan TV.

Король Иордании Абдалла II Kingabdullah.jo

По данным журналистов, личный самолёт короля приземлился в Аммане утром 20 апреля. По возвращении домой монарх приступил к исполнению своих обязанностей.

Королевская канцелярия распространила обращение короля к гражданам Иордании и дружественных стран, с благодарностью за поддержку.

«Хочу выразить признательность сыновьям и дочерям моего дорогого народа, а также мою искреннюю любовь и признательность за благородство ваших чувств… и благодарность арабским братьям и друзьям во всём мире за их поддержку», — цитируют СМИ обращение короля Иордании.