Бухарест, , 14:12 — REGNUM Сотрудники Национального агентства по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) прибыли в здание мэрии Бухареста для проверки информации о «фиктивных должностях» в структурах городской администрации румынской столицы. Об этом 20 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Antena3.

Бухарест Ștefan Jurcă

По свидетельствам очевидцев, в настоящее время в кабинетах мэрии проходят масштабные обыски. Изымаются бухгалтерские документы, а также проверяются списки чиновников и обслуживающего персонала.

Другой информации нет.

Напомним, DNA является юридической организацией в составе прокуратуры при Высшем кассационном суде Румынии. Ее полномочия регулируются специальными решениями парламента и правительства страны.