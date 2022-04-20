Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростовской области в целях создания благоприятного инвестиционного климата утверждён новый документ — инвестиционная декларация. Соответствующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Инвестиции

Документ создан в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. В инвестиционной декларации обозначены ключевые инфраструктурные преимущества, преференциальные режимы для инвесторов, традиционные отрасли экономики Ростовской области.

Инвестиционную команду Дона возглавляет глава региона. В её состав входят представители власти и институтов развития, бизнес-эксперты, сотрудники финансовых организаций и банков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области.