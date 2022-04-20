Магас, 20 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ингушетии в охране госграницы с Грузией участвуют добровольцы из числа жителей приграничных сел. Всего в работе по охране участвуют 62 человека. Для их материального стимулирования из бюджета республики выделено 100 тыс. рублей, сообщил представитель пограничного управления ФСБ РФ по региону Евгений Ильин в ходе заседания пограничной комиссии под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

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«Добровольцы из различных сельских поселений Ингушетии участвуют в защите государственной границы Российской Федерации. В пределах приграничной территории Джейрахского района республики создано шесть добровольных народных дружин в количестве 62 человек», — говорится в сообщении.

По словам Евгения Ильина, в пределах приграничной территории Джейрахского района свою помощь оказывают внештатные сотрудники пограничного управления при подразделениях пограничной охраны из сел Эзми, Ляжги, Шоани, Бишт, Таргим, Гули. В 2021 году 14 членов добровольных дружин были поощрены наградами.