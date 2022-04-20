Сеул, , 14:11 — REGNUM Эксперты в Южной Корее ожидают новую волну коронавируса с ноября 2022 года по начало 2023 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление профессора Университета Конкук Чон Ын Ок.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление она сделала 20 апреля в ходе симпозиума, организованного Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний.

По её словам, снижение интереса населения к вакцинации может увеличить масштабы новой волны заражений на 5-20%, поэтому правительству необходимо сохранить такие меры сдерживания распространения вируса, как социальное дистанцирование и поддержание темпов вакцинации.

Прогноз о возможной новой волне COVID-19 во второй половине года озвучил и другой участник симпозиума, профессор университета Качхон Чон Чжэ Хун.

По его мнению, при новых гибридных подвидах штамма «Омикрон» число тяжёлых случаев заболевания можно сократить за счёт вакцинации и наличия иммунитета. Однако он акцентировал внимание на то, что новые подвиды вируса могут быть более заразными.