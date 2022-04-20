Сеул, 20 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Эксперты в Южной Корее ожидают новую волну коронавируса с ноября 2022 года по начало 2023 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление профессора Университета Конкук Чон Ын Ок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Данное заявление она сделала 20 апреля в ходе симпозиума, организованного Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний.

По её словам, снижение интереса населения к вакцинации может увеличить масштабы новой волны заражений на 5-20%, поэтому правительству необходимо сохранить такие меры сдерживания распространения вируса, как социальное дистанцирование и поддержание темпов вакцинации.

Прогноз о возможной новой волне COVID-19 во второй половине года озвучил и другой участник симпозиума, профессор университета Качхон Чон Чжэ Хун.

По его мнению, при новых гибридных подвидах штамма «Омикрон» число тяжёлых случаев заболевания можно сократить за счёт вакцинации и наличия иммунитета. Однако он акцентировал внимание на то, что новые подвиды вируса могут быть более заразными.