Курган, , 14:09 — REGNUM В Курганской области с 20 апреля по 10 мая введён запрет на посещение жителями лесов. Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима, сообщает региональный оперативный штаб.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В период запрета на посещение лесов гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда, запрещён въезд в леса автотранспорта. Исключение составляют люди, чья деятельность непосредственно связана с лесом.

Меры предприняты в связи со сложной пожарной обстановкой на территории Курганской области. За нарушение запрета жителям региона грозит административная ответственность.