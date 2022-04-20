Курган, 20 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Курганской области с 20 апреля по 10 мая введён запрет на посещение жителями лесов. Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима, сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

В период запрета на посещение лесов гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда, запрещён въезд в леса автотранспорта. Исключение составляют люди, чья деятельность непосредственно связана с лесом.

Меры предприняты в связи со сложной пожарной обстановкой на территории Курганской области. За нарушение запрета жителям региона грозит административная ответственность.