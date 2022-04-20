Киев, , 14:09 — REGNUM Более 5 млн человек покинули Украину с начала военной спецоперации. Об этом сообщает 20 апреля сайт управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Больше всего украинских беженцев приняла Польша – свыше 2,8 млн человек. На втором месте Румыния – 757 тыс. человек. Россия на третьем месте – примерно 549,8 тыс. человек.

Далее в списке Венгрия – более 471 тыс. человек, Молдавия – 426,9 тыс. человек, Словакия – 342,8 тыс. человек.

В управлении также уточнили, что 23,7 тыс. человек приютила Белоруссия.