Москва, , 14:08 — REGNUM Около 1,2 млрд рублей выделяет ежегодно Российский футбольный союз (РФС) на систему Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом 20 апреля заявил журналистам заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

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«Все соревнования, которые осуществляются внутри Юношеской футбольной лиги, а именно — переезды, питание, проживание участников, осуществляется полностью за счет РФС», — сказал Митрофанов.

Он отметил, что каждый год РФС выделяет на эту систему около 900 млн рублей. Кроме того, порядка 250-300 млн рублей тратится непосредственно на инфраструктуру академий участников ЮФЛ.

Добавим, что соревнования в рамках ЮФЛ среди игроков до 18 лет проводятся по инициативе РФС с 2019 года.

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