Липецк, 20 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

20 апреля выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом – на пять больше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 425 случаев заражения.

За весь период наблюдения 142 тыс. 780 человек выписаны после курса лечения, в том числе 175 – за последние сутки.

За весь период скончались 3664 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев.