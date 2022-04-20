Омск, 20 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 79 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек.