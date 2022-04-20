Гатчина, Ленинградская область, , 14:10 — REGNUM Глава Ленинградской области определил основные задачи региона на 2022 год: ввести в эксплуатацию не менее 3,3 млн кв. метров жилья, построить автовокзал в городе Подпорожье и автостанцию в Волосово, сохранить ключевые показатели в сфере предпринимательства и социальной защиты населения, сообщил 20 апреля Александр Дрозденко на ежегодном отчете губернатора Ленинградской области перед Законодательным собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, несмотря на сложившиеся экономические и политические условия, регион не намерен останавливаться на достигнутом и продолжит развиваться во всех сферах. Так, власти Ленобласти намерены сохранить уровень безработицы на уровне 0,4% и до конца года создать почти 2,2 тыс. рабочих мест на региональных предприятиях. Также одной из основных задач по-прежнему остается улучшение демографической ситуации за счет повышения рождаемости и снижения смертности.

«В 2021 году по сравнению с прошлым годом число рождений сократилось на 1,4%, всего родившихся – 13 тыс. чел. (32-е место среди субъектов РФ). Показатель общей смертности населения сложился на уровне 17,1 на 1000 населения (+ 2,2 процентных пункта к 2020 году)», — привел статистку прошлого года Дрозденко.

Поэтому одними из важнейших и сложных проектов для Ленинградской области остаются национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». В 2022 году главными задачами по соцзащите населения будет — направить на выплаты жителям 15 лед рублей (из них почти 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми), выделить на «президентскую» выплату малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет сумму в 1,7 млрд рублей и 3,6 млрд рублей — социальным учреждениям.

В сфере «Здравоохранения» — закупить 34 санитарных автомобиля, 15 аппаратов КТ и два аппарата МРТ, высокотехнологичный маммограф и другое медицинское оборудование. Также построить три крупные поликлиники в Кудрово, Мурино и Новоселье, 13 поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

Помимо этого, не лишится внимания сфера образования. В 2022 году власти региона намерены создать в детских садах 4,3 тыс. дополнительных мест, открыть в регионе 22 центра «Точка роста», в 37 школах обновить цифровую образовательную среду и многое другое.

Также планируется к вводу в эксплуатацию четыре спортивных объекта и ремонт пяти таких объектов. Намечено создать четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям и две велодорожки в Гатчине и Волхове. Продолжить газификацию населения и создание комфортной городской среды, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок.

«В Ленинградской области мы выполним все запланированные социальные обязательства, продолжим работу по национальным проектам и региональным программам», — подчеркнул Дрозденко.