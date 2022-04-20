Гатчина, Ленинградская область, 20 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Глава Ленинградской области определил основные задачи региона на 2022 год: ввести в эксплуатацию не менее 3,3 млн кв. метров жилья, построить автовокзал в городе Подпорожье и автостанцию в Волосово, сохранить ключевые показатели в сфере предпринимательства и социальной защиты населения, сообщил 20 апреля Александр Дрозденко на ежегодном отчете губернатора Ленинградской области перед Законодательным собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Так, несмотря на сложившиеся экономические и политические условия, регион не намерен останавливаться на достигнутом и продолжит развиваться во всех сферах. Так, власти Ленобласти намерены сохранить уровень безработицы на уровне 0,4% и до конца года создать почти 2,2 тыс. рабочих мест на региональных предприятиях. Также одной из основных задач по-прежнему остается улучшение демографической ситуации за счет повышения рождаемости и снижения смертности.

«В 2021 году по сравнению с прошлым годом число рождений сократилось на 1,4%, всего родившихся – 13 тыс. чел. (32-е место среди субъектов РФ). Показатель общей смертности населения сложился на уровне 17,1 на 1000 населения (+ 2,2 процентных пункта к 2020 году)», — привел статистку прошлого года Дрозденко.

Поэтому одними из важнейших и сложных проектов для Ленинградской области остаются национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». В 2022 году главными задачами по соцзащите населения будет — направить на выплаты жителям 15 лед рублей (из них почти 8 млрд рублей на поддержку семей с детьми), выделить на «президентскую» выплату малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет сумму в 1,7 млрд рублей и 3,6 млрд рублей — социальным учреждениям.

В сфере «Здравоохранения» — закупить 34 санитарных автомобиля, 15 аппаратов КТ и два аппарата МРТ, высокотехнологичный маммограф и другое медицинское оборудование. Также построить три крупные поликлиники в Кудрово, Мурино и Новоселье, 13 поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

Помимо этого, не лишится внимания сфера образования. В 2022 году власти региона намерены создать в детских садах 4,3 тыс. дополнительных мест, открыть в регионе 22 центра «Точка роста», в 37 школах обновить цифровую образовательную среду и многое другое.

Также планируется к вводу в эксплуатацию четыре спортивных объекта и ремонт пяти таких объектов. Намечено создать четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям и две велодорожки в Гатчине и Волхове. Продолжить газификацию населения и создание комфортной городской среды, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок.

«В Ленинградской области мы выполним все запланированные социальные обязательства, продолжим работу по национальным проектам и региональным программам», — подчеркнул Дрозденко.