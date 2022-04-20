Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поддержал предложенные Смольным изменения в закон о градостроительной деятельности в городе. Своим мнением Бельский поделился с журналистами 20 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, петербургский парламент одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает сокращение сроков градостроительных обсуждений трёх месяцев до одного, а также продлевает их заочный формат до 31 декабря 2022 года.

«Мне кажется, что тот формат, который сейчас предложен, говорит о том, что мы можем гораздо большее количество людей вовлечь в обсуждение тех или иных вопросов, тем более — Генерального плана», – заявил спикер.

Бельский отметил, что после снятия коронавирусных ограничений можно уже будет возвращаться к привычной работе в очном формате.

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Напомним, что обсуждение законопроекта не прошло гладко в парламенте. Некоторые депутаты выступали с критикой заочного формата работы.