Москва, , 14:05 — REGNUM У властей России нет целей запретить въезд на российскую территорию журналистов из недружественных стран, такие ограничения могут быть только ответными. Об этом 20 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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«Нет, такой цели нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, намерена ли Россия в данный момент ввести запрет на въезд журналистов из недружественных стран.

«Какие-то будут приниматься ответные меры с учетом высылки наших журналистов из ряда стран, но запрещать въезд иностранным журналистам – нет», — также пояснил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на совещании 20 апреле обсудит с металлургами алгоритм поддержки отрасли и меры борьбы с «враждебными проявлениями» извне.