Москва, 20 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Практика заморозки международных резервов центральных банков зарубежных стран должна быть прекращена, поскольку она подрывает экономический суверенитет и мировую финансовую систему, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. Структура ЗВР обычно раскрывается Банком России с полугодовым интервалом.

По данным на 30 июня 2021 года в долларовых активах находилось 16,4% резервов БР, или $96 млрд. В евро были номинированы активы эквивалентом $189 млрд. И еще 38 млрд в британских фунтах.

Порядка 13% ЗВР было размещено в активах, номинированных в китайских юанях. В японских иенах БР держал 5,7% активов, или $33 млрд. Остальная часть представляла собой СДР (валюта Международного валютного фонда) и валютную позицию России в МВФ.

Стоимость монетарного золота в резервах составляла порядка 20,1% или $132,9 млрд. После начала специальной операции на Украине, США, а затем и страны ЕС заморозили международные резервы Банка России, размещённые в банках стран-участниц G7. Общая величина замороженных средств составила примерно 300 млрд долларов США.

Что осталось незамороженным? Золото из ЗВР в хранилищах Банка России на территории России. Средства, вложенные в юани, также доступны регулятору. СДР и валютная позиция БР в МВФ остались без изменений.

Таким образом, в настоящее время Банк России может распоряжаться суммой примерно в половину ЗВР, которые были у Банка России перед началом специальной операции.

Сама по себе заморозка резервов Банка России по инициативе ЕС — это беспрецедентное событие в мировой экономике, подрывающая мировую стабильность и экономический суверенитет России.

Подобная практика применялась США к центральным банкам Ирана и Афганистана, но применительно к Россию это событие не имеет аналогов. Принятые меры по заморозке активов Банка России, несомненно, надо оспаривать в судебном порядке.

Статья 215 Договора о Европейском союзе не предусматривает принятия санкционных мер виде заморозки, ограничения или изъятия активов иностранного государства, тем более во внесудебном порядке, что и было сделано в отношении ЗВР Банка России национальными банками стран-участниц ЕС.

Полномочия органов Европейского Союза не упоминают применение санкций, ограничений или изъятия имущества третьих стран при реализации единой международной политики.

Таким образом, заморозка активов Банка России в национальных банках стран-участниц является незаконной и может быть оспорена. В отношении активов в виде ценных бумаг других государств готовится подача исков к исполнительным органам государственной власти, которым принадлежат ценные бумаги, в которые Банк России инвестировал денежные средства.

Относительно депозитов в зарубежных банках, в которых размещены средства Банка России готовятся иски к национальным банкам, в которых размещены замороженные средства. Процедура это длительная, но она приведет Россию к успеху, можно не сомневаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, блокировка резервов ряда стран влечёт негативные последствия — это подрыв суверенитета государств и угроза мировой экономической стабильности, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

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