Москва, , 14:04 — REGNUM Регионы, уже выполнившие поручение президента России о замещении коммерческих кредитов государственными, выглядят идиотами, однако в Госдуме подготовили предложения для компенсаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Госдума и экономика © ИА REGNUM

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«Действительно 19 регионов, сумма почти 54 млрд, досрочно погасили свои долги коммерческие и получилось, что регионы, которые выполняли требования Минфина, оказались идиотами, если по-русски говорить. Такие вещи вообще не настраивают в будущем на дословное выполнение поручений Министерства финансов», — заявил Макаров, напомнив, что президент дал поручение подержать все субъекты РФ, выделить бюджетные кредиты на погашение коммерческих кредитов.

При этом обсуждаемый во втором чтении законопроект ставит в неравное положение регионы, уже заместившие свои кредиты.

«В законе задачу решить не представляется возможным. Мы предлагаем одновременно с принятием закона в постановлении Госдумы предложить правительству оказать адресную поддержку этим регионам, включая бюджетные кредиты, но только чтобы эти кредиты уже не были связаны с погашением коммерческих кредитов, с тем чтобы создать механизм, при котором такая поддержка может быть оказана», — сказал Макаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что 19 регионов уже погасили коммерческие кредиты в рамках рыночного заимствования.

«Часть из них назову, особенно тех, кто погасили огромные средства за счет своих дотационных бюджетов. Омская область погасила больше 10 млрд, Псковская — 3 млрд, Мордовия — 3,4 млрд, Смоленская область — 1,8 млрд рублей, Коми — 3,35 млрд рублей, Архангельская область — 7,4 млрд, Новгородская область — 4,47 млрд, Бурятия — 6,3 млрд, Забайкальский край — 1 млрд, Магаданская область — 3 млрд», — сказал Володин, отметив, что выполнено поручение на 50 млрд рублей.

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