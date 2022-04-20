Москва, 20 апреля 2022, 14:04 — REGNUM Все восемь лет в Луганской Народной Республике были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию, заявил 20 апреля президент РФ Владимир Путин.
Вместе с тем, добавил он, по-другому складывалась жизнь у людей в Крыму и Севастополе.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.